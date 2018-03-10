Как утверждает Владимир Проценко, утром 5 мая 2014 года около здания исполкома собрались около 400 человек, которые не пропускали сотрудников на работу, требовали проведения сессии, угрожая захватом исполкома.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".