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    Владимир Кожин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Владимир Кожин
    Помощник Путина: ОПК РФ избавился от зависимости Украины
    18:54 23.03.2017
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    По словам помощника российского президента Владимира Кожина, невозможно сказать, что в настоящее время это на 100%, проблемы остаются, но они не критичны, "в РФ знают, как их решать".
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    Россия экспортировала в 2014 году оружия на $13 млрд - помощник Путина
    17:16 17.12.2014
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    По словам помощника президента России Владимира Кожина, портфель заказов на российское вооружение составляет более чем 48 миллиардов долларов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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