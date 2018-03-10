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    Вячеслав Немышев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Удостоверение Вячеслава Немышева
    Из Украины выдворили российского тележурналиста
    10:05 05.10.2017
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    Служба безопасности Украины выдворила из страны журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Ему запрещен въезд на Украину сроком на три года.
    Корреспондент телепрограммы Центральное телевидение Вячеслав Немышев на допросе в СБУ
    В Киеве задержан российский журналист
    21:28 04.10.2017
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    В столице Украины задержан корреспондент телепрограммы "Центральное телевидение" Вячеслав Немышев. Его блокировали после того, как он разрезал столовым ножом знаменитый "Киевский" торт.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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