наверх
10.03.201819:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Вячеслав Константиновский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Вячеслав Константиновский. Архивное фото
    Нардеп-миллионер написал заявление об отказе от мандата
    00:12 14.07.2017
    674
    Вячеслав Константиновский признал, что настоящим политиком он так и не стал. По его мнению, "эти почти три года были самыми мрачными" в его жизни. Фото заявления на имя Андрея Парубия он выложил в соцсети.
    Блэкаут в Крыму
    Часть крымских предприятий остановит работу в целях экономии электричества
    06:40 29.11.2015
    1396Энергоблокада: Крым без электричества
    Как заявил спикер крымского парламента Константинов, на вынужденные "каникулы", которые продлятся неделю, уйдут предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости.
    Вячеслав Константиновский за кулисами Верховной Рады
    Парубий объявил о выходе из "Народного фронта" Константиновского
    10:25 17.06.2015
    360
    Первый вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе из фракции "Народный фронт" Вячеслава Константиновского
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
    0
    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Все теги

    Персоны