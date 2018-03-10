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    Виктор Шафранский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Измаилу понадобились допсредства на лекарства и дезинфекцию
    16:08 19.06.2016
    305Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    Исполняющий обязанности министра здравоохранения Виктор Шафранский заявил, что городу дополнительно выделены 130 тысяч гривен. Деньги направлены из резервного эпидфонда.
    Въезд в Измаил
    Глава Минздрава взял под личный контроль ситуацию в Измаиле
    22:55 18.06.2016
    247Жертвы алкоголя. Смертельное отравление в Харьковской области
    В Измаиле введено чрезвычайное положение: закрыты все рестораны, бары, объекты торговли, рынки, взяты под охрану водоемы, где находится стоячая вода. По последним данным, с отравлением обратились за медпомощью 284 человек.
    Виктор Шафранский
    Таблетки от министра. Соцсети о скандале с новым главой Минздрава
    17:05 28.04.2016
    1941Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    В Украине появился министр здравоохранения. Пока только временный, но, как показывает практика, полноценное назначение тоже не за горами. И вот тут грянул гром: Шафранский – совладелец медицинской компании… Как отреагировали на такую новость украинцы?
    Виктор Шафранский
    Кабмин назначил Шафранского и.о. министра здравоохранения
    15:13 27.04.2016
    1248Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    Виктор Шафранский, который назначен и.о. главы Минздрава, до 2000-х годов работал в Житомире. Он был представителем иностранных фармацевтических компаний в Украине.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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