В Измаиле введено чрезвычайное положение: закрыты все рестораны, бары, объекты торговли, рынки, взяты под охрану водоемы, где находится стоячая вода. По последним данным, с отравлением обратились за медпомощью 284 человек.
В Украине появился министр здравоохранения. Пока только временный, но, как показывает практика, полноценное назначение тоже не за горами. И вот тут грянул гром: Шафранский – совладелец медицинской компании… Как отреагировали на такую новость украинцы?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".