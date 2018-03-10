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    Василий Вирастюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Вирастюк в костюме Снегурочки
    Стронгмен Василий Вирастюк шокировал сети, превратившись в Снегурочку 
    14:41 17.12.2017
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    Знаменитый украинский богатырь и стронгмен Василий Вирастюк удивил своих почитателей, переодевшись в костюм Снегурочки.
    Василий Вирастюк на фестивале писанок на территории Софии Киевской
    Наезд на сына Вирастюка: открыто уголовное производство
    20:14 03.12.2017
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    По данным правоохранителей, водитель иномарки на пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнего подростка, после чего с места происшествия скрылся. В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения.
    ДТП, в котором сбили сына Вирастюка
    В Киеве машина сбила сына Вирастюка на переходе и скрылась
    11:44 03.12.2017
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    По словам спортсмена, ДТП произошло в субботу днем. На видео видно, как автомобиль поворачивает и сбивает молодого человека. Когда парень падает, машина приостанавливается, а потом скрывается с места ЧП.
    Василий Вирастюк посетил пограничников в зоне АТО
    Спортсмен Вирастюк пошел на службу пограничником в зону АТО 
    11:59 26.09.2016
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    Известный украинский спортсмен Василий Вирастюк посетил пограничников в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой области. Подробнее смотрите в видео.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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