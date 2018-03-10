По данным правоохранителей, водитель иномарки на пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнего подростка, после чего с места происшествия скрылся. В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения.
По словам спортсмена, ДТП произошло в субботу днем. На видео видно, как автомобиль поворачивает и сбивает молодого человека. Когда парень падает, машина приостанавливается, а потом скрывается с места ЧП.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".