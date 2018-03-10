Заслуженный экономист Украины Валерий Юзба в эфире "ГС" сказал, что мы активно сотрудничаем с Китаем, но Украина не имеет реальных инвестиционных законченных проектов для привлечения кредитных средств из Китая.
В Украине отменяют дополнительный импортный сбор. По словам экономиста Валерия Юзбы, введение сбора было связано не с наполнением бюджета, а с выравниванием дефицита платежного баланса по согласованию с МВФ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".