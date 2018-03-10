Из депутатской фракции КПУ в парламенте бегут депутаты, которые критикуют партийное руководство и уверены, что коммунисты не смогут пройти в парламент на следующих выборах, если Петр Симоненко останется во главе Компартии.
В Донецке проходят переговоры по реализации мирного плана по урегулированию конфликта на востоке Украины. Что думают о перспективах переговорного процесса парламентарии, выясняла корреспондент РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".