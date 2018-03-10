Государство возмещает 20% суммы кредитов, взятых населением на негазовые котлы по программе энергоэффективности. Глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха рассказал, как можно увеличить сумму возмещения еще на 50%.
Как отметил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, за 2013 год Украина потребила 50 миллиардов кубометров, а намерена снизить потребление импортного газа до 18 миллиардов кубометров.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.