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    Сергей Савчук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Потребление газа в Украине планирует сократить на 5 млрд кубометров
    02:19 21.02.2018
    374Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук уточнил, что сокращение потребления "голубого топлива" планируется осуществить до 2022 года.
    Газовая конфорка
    Экономим до 70% на покупке негазового котла
    16:40 13.08.2015
    979Экономический кризис
    Государство возмещает 20% суммы кредитов, взятых населением на негазовые котлы по программе энергоэффективности. Глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха рассказал, как можно увеличить сумму возмещения еще на 50%.
    Газохранилище
    Украина намерена сократить потребление газа почти на 60% - Савчук
    16:17 23.12.2014
    152Переговоры по газу: Украина - РФ
    Как отметил председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, за 2013 год Украина потребила 50 миллиардов кубометров, а намерена снизить потребление импортного газа до 18 миллиардов кубометров.
    Газ
    Украина планирует компенсировать 20-30% вложений в проекты по замещению газа
    10:48 09.10.2014
    77
    Соответствующий порядок возмещения на днях будет вынесен на рассмотрение правительства.
    Газ
    Растите газ на грядке
    09:17 25.06.2014
    4792Проблемы с оплатой российского газа
    Во времена очередной "газовой войны" вопросы альтернативных источников газа как никогда актуальны и самое важное - они в Украине есть, к тому же в огромном количестве.
    Солнечная электростанция на 500 квт.
    Эксперт: необходимая Украине энергия растет на полях
    14:56 24.06.2014
    298Экономика Украины
    Украина имеет огромный потенциал альтернативной энергии, заявил исполнительный директор межфракционного депутатского объединения "За энергетическую независимость Украины" Сергей Савчук.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Потребление газа в Украине планирует сократить на 5 млрд кубометров
    02:19 21.02.2018
    374
    Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук уточнил, что сокращение потребления "голубого топлива" планируется осуществить до 2022 года.
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