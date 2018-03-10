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    Сергей Матусяк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Продажа автомобилей BMW
    Эксперт: ограничения не работают - иномарки продолжат завозить нелегально
    16:00 22.09.2015
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    Запрет на ввоз автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет не отразится на "черном рынке" иномарок. В страну давно завозят авто с иностранными номерами в обход законодательства, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы автоэксперт Сергей Матусяк.
    Дорожное движение в Киеве
    Экологичность авто в Украине не контролируется - эксперт
    12:43 22.09.2015
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    Со следующего года может вступить в силу ограничение ввоза авто стандарта ниже "Евро 5". На сегодняшний день автомобили в Украине могут наносить окружающей среде "какой угодно" вред, отметил Сергей Матусяк.
    Дорожное движение. Архивное фото
    Эксперт: авто полугодичной давности будут дешевле, чем после отмены спецпошлин
    07:21 17.09.2015
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    Украина досрочно отменяет спецпошлины на автомобили. Как сообщается, решение Межведомственной комиссии по международной торговле вступает в силу с 30 сентября.
    Автомобили на улице. Архивное фото
    С отменой спецпошлин авто подешевеют лишь на 2-4% - эксперт
    06:27 17.09.2015
    184Экономический кризис
    Украина досрочно отменяет специальные пошлины на автомобили. Решение Межведомственной комиссии по международной торговле вступает в силу с 30 сентября.
    Автомобили. Архивное фото
    Отмена спецпошлин означает, что авто подешевеют с Нового года — Матусяк
    11:14 16.09.2015
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    В скором времени автомобилистов ожидает отмена не только спецпошлин, но и импортного сбора, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы автоэксперт Сергей Матусяк.
    Салон по продаже автомобилей
    Из-за налогообложения покупать новые автомобили уже невыгодно - эксперт
    21:13 18.08.2015
    1119Экономический кризис
    Правительство хочет ввести налог на все автомобили, в том числе и на новые. Автоэксперт Сергей Матусяк заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что это может парализовать рынок продаж новых авто, который и так переживает кризис.
    Автомобили на парковке. Архивное фото
    Как подешевеют автомобили после отмены пошлин на импорт
    20:46 22.07.2015
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    Легковые авто почти не снизятся в цене после окончательной отмены пошлин на импорт – речь идет о пошлинах в размере 2-4% от стоимости авто, что несущественно в условиях общего подорожания автомобилей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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