Запрет на ввоз автомобилей со сроком эксплуатации более 5 лет не отразится на "черном рынке" иномарок. В страну давно завозят авто с иностранными номерами в обход законодательства, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы автоэксперт Сергей Матусяк.
Со следующего года может вступить в силу ограничение ввоза авто стандарта ниже "Евро 5". На сегодняшний день автомобили в Украине могут наносить окружающей среде "какой угодно" вред, отметил Сергей Матусяк.
Правительство хочет ввести налог на все автомобили, в том числе и на новые. Автоэксперт Сергей Матусяк заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что это может парализовать рынок продаж новых авто, который и так переживает кризис.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".