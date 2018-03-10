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    Сергей Божко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Глава государственной инспекции ядерного регулирования Украины Сергей Божко
    Глава госинспекции ядерного регулирования умер на рабочем месте
    15:40 06.02.2017
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    Сообщается, что Сергей Божко, который был назначен главой государственной инспекции ядерного регулирования Украины в 2014 году, скончался на рабочем месте.
    Хранилище облученного ядерного топлива на ЧАЭС
    "Энергоатом" оценил, во сколько обойдется строительство ЦХОЯТ
    18:06 04.08.2016
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    В пресс-служба Госатомрегулирования сообщили, что по данным НАЭК "Энергоатом", строительство собственного централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива будет стоить около 350 миллионов долларов.
    Чернобыльская АЭС. 30 лет со дня катастрофы
    В Кабмине сетуют на нехватку средств для достройки нового саркофага на ЧАЭС
    15:18 21.03.2016
    846Строительство объекта "Укрытие" на ЧАЭС
    Чернобыльскую АЭС посетила делегация ФРГ во главе с министром окружающей среды, охраны природы, строительства, безопасности ядерных реакторов Барбарой Гендикс.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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