В пресс-служба Госатомрегулирования сообщили, что по данным НАЭК "Энергоатом", строительство собственного централизованного хранилища для отработанного ядерного топлива будет стоить около 350 миллионов долларов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".