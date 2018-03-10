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    Петер Зайзенбахер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Петер Зайзенбахер. Архивное фото
    Дело о педофилии. Суд отпустил задержанного в Киеве олимпийского чемпиона
    02:15 09.09.2017
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    Петеру Зайзенбахеру было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене. Летом 2017 года он был задержан в своей квартире в Киеве.
    Петер Зайзенбахер. Архивное фото
    Дело о педофилии. В Киеве задержан двукратный олимпийский чемпион
    21:39 01.08.2017
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    Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве. Его задержали по ордеру, которое выдал Земельный уголовный суд Вены. Необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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