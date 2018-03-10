Петеру Зайзенбахеру было предъявлено обвинение в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене. Летом 2017 года он был задержан в своей квартире в Киеве.
Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве. Его задержали по ордеру, которое выдал Земельный уголовный суд Вены. Необходимый запрос о выдаче обвиняемого в Австрию уже представлен украинским властям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.