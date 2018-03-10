наверх
10.03.201814:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Осман Пашаев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    На месте взрыва опор ЛЭП в Херсонской области
    Участники энергоблокады Крыма против включения даже одной ЛЭП - журналист
    09:01 07.12.2015
    2097Энергоблокада: Крым без электричества
    По словам Османа Пашаева, на трех пунктах постоянно находятся 500 человек, "с учетом ротации людей раз в четыре дня и в разное время суток, то в ней принимают участие до 5 тысяч человек".
    На месте конфликта у ЛЭП в Крым в Херсонской области
    В районе Чаплинки взорвали поврежденные опоры ЛЭП
    23:49 21.11.2015
    1717Энергоблокада: Крым без электричества
    Информацию о взрыве на своей странице в Facebook подтвердил начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива, бывший на месте конфликта в районе Чаплинки.
    Блокада Крыма
    Журналист: Джанкой без электричества из-за отключения ЛЭП на Крым
    13:43 21.09.2015
    2456Энергоблокада: Крым без электричества
    По информации журналиста крымскотатарского телеканала ATR Османа Пашаева, отключены ЛЭП на Крым 50 мВт из-за чего город Джанкой остался без электричества.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги