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    Оксана Батько-Нищук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Евгений Нищук с покойной супругой Оксаной Батько-Нищук
    Нищук о покойной супруге: отсутствие ролей сломило Оксану
    13:11 11.10.2016
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    По словам министра культуры Евгения Нищука, Оксана была очень ранимым человеком и отсутствие новых ролей переживала так остро, что это сказалось на здоровье женщины.
    Церемония прощания с Оксаной Батько-Нищук
    Церемония прощания с Оксаной Батько-Нищук 
    15:47 10.10.2016
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    В столице в театре имени Ивана Франко прошла церемония прощания с заслуженной артисткой Украины, супругой министра культуры Евгения Нищука Оксаной Батько-Нищук, которая скончалась с 6 на 7 октября.
    Евгений Нищук и Оксана Батько-Нищук
    Скончалась супруга министра культуры Нищука
    11:24 07.10.2016
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    Евгений Нищук сообщил, что в пятницу умерла его супруга. Министр культуры отметил, что Оксана Батько-Нищук была искренним и открытым человеком, который любил людей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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