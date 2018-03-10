Музыкальный продюсер Владимир Бебешко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что скандал, который произошел на Евровидении во время выступления Джамалы, - это ответственность не охраны, а режиссера.
Музыкальный продюсер Владимир Бебешко уверен, что на сегодняшний день в конкурсе Евровидение слишком большую роль играет политика. По его мнению, запрет крымско-татарского флага или ошибки с обозначениями на карте недопустимы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.