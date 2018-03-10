В случае нарушения стандартов при закупках для ВСУ предусмотрена уголовная ответственность. О том, кто именно должен отвечать за поставки некачественной продукции для армии, пояснила чиновник Министерства обороны Нелли Стельмах.
По словам экс-заместителя директора департамента по госзакупкам и поставкам материальных ресурсов МО Нелли Стельмах, нужно не только увеличивать финансирование обеспечения военных, но и менять нормативы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".