Один из французских телеканалов со ссылкой на соседей водителя сообщал, что Мохамед Лахуайедж Бухлель разводился с женой и был в депрессии, потому что тяжело переживал развод и испытывал финансовые проблемы.
Отец Бухлеля не знает точно, чем именно мог страдать его сын. По его словам, поведение Мохамеда бывало нестабильным, иногда буйным. При этом родные не могли поверить, что он действительно убил стольких людей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".