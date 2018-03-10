наверх
10.03.201814:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Мирей Матье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Французская певица Мирей Матье
    Мирей Матье об авиакатастрофе под Сочи: это невероятная трагедия
    20:25 25.12.2016
    770Крушение Ту-154. Расследование
    Французская певица Мирей Матье работала с ансамблем Александрова в ходе турне по СССР в 1967 году, и затем много раз выступала вместе с коллективом, последний - в прошлом сентябре.
    Французская певица Мирей Матье
    Биография Мирей Матье, отмечающей 70-летие. Справка
    03:15 22.07.2016
    3383
    В 1966 году во время гастролей в США выступления певицы посмотрели 50 миллионов зрителей. Ее первый сингл C"est ton nom и хит Mon credo разошлись миллионным тиражом.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги