Согласно информации, Коваленко установил новый рекорд по количеству набранных очков для возрастной категории U-21 — 355. Всего были рассмотрены 130 анкет тренеров, экспертов и журналистов, Коваленко попал в 124 из них.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.