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    Марат Башаров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Актер Марат Башаров. Архивное фото
    Звезду российского кино включили в список "Миротворца"
    15:40 15.09.2017
    275Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Марат Башаров внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины, незаконную гастрольную деятельность на территории Крыма".
    Актер Марат Башаров с возлюбленной Елизаветой Шевырковой
    У российского актера Марата Башарова родился сын
    10:48 29.07.2016
    786
    По информации российских СМИ, возлюбленная Башарова Елизавета Шевыркова родила сына в одной из московских клиник. Молодая мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
    Марат Башаров
    Марат Башаров попал в ДТП в Москве - источник
    13:19 03.12.2012
    15
    В начале ноября этого года мировой судья в Москве лишил Башарова водительских прав на год и восемь месяцев за пьяную езду.
    Марат Башаров
    Марата Башарова лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
    15:56 09.11.2012
    107
    Актер, остановленный 11 октября на Новом Арбате московскими автоинспекторами, лишен водительских прав на 1 год и 8 месяцев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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