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    Максим Жуковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Последствия обстрела поселка Александровка в Донецкой области
    В ДНР заявили, что ночь прошла спокойно
    10:21 29.08.2015
    118Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщается, спокойная обстановка сложилась минувшей ночью в Куйбышевском районе, а также в Тельманово и Ясиноватой. По сообщениям местных властей, утром происшествий нет.
    Районы Донецка после обстрелов
    Около 1,5 тыс домов повреждены в Петровском районе Донецка - власти
    01:17 18.08.2015
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    Как рассказал глава районной администрации Максим Жуковский, с начала боевых действий в районе повреждено 298 домов государственного жилого фонда, из них с прямым попаданием 130 домов.
    Последствия обстрела Донецка
    Житель Донецка ранен во время артобстрела
    09:39 02.07.2015
    118Обстрелы на Донбассе
    Мужчина ранен в результате обстрела города, сообщил в четверг глава администрации района Максим Жуковский. Инцидент произошел по адресу Лутугина, 23. У пострадавшего осколочное ранение.
    Последствия обстрела Донецка
    Житель Донецка ранен во время обстрела западной части города - ДНР
    08:49 23.06.2015
    372Переговоры по Донбассу
    По предварительной информации, обстрел начался примерно в три часа ночи и длился около полутора часов. Сообщается, что огонь велся из стрелкового оружия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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