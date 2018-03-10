Как сообщили в ГПУ, Луценко представил нового областного прокурора Максима Киричука, который ранее работал старшим следователем по особо важным делам второго следственного отдела управления главного следственного управления ГПУ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.