Результаты референдума по членству Великобритании в ЕС повергли в шок не только Европу, но и само Соединенное Королевство, проголосовавшее за Brexit. За выход из ЕС проголосовали порядка 52% британцев, против – 48%.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.