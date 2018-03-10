По мнению исследователя Mайкла Эллемана, очень быстрый и неожиданный прогресс КНДР в разработке ракет большой дальности обусловлен импортом технологий. Вероятно эти технологии были получены, или из Украины, или из России.
Представитель Международного института стратегических исследований заявил РИА Новости, что в докладе Майкла Эллемана говорится об источнике двигателя РД-250. При этом он не называет частные лица или организации, связанные с его передачей Северной Корее.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".