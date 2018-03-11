Райнер получила "Оскар" за роли в лентах "Великий Зигфелд" (1936) и "Добрая земля" (1937). В 1943 году актриса покинула Голливуд и перестала сниматься, однако вернулсась, чтобы сыграть в киноверсии романа Достоевского "Игрок".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.