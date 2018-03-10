наверх
10.03.201814:47
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Леонид Евдоченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Названо количество поданных е-деклараций
    14:05 29.03.2017
    139Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Глава Госспецсвязи Леонид Евдоченко заявил, что в аппаратном оборудовании передача данных в хранилище осуществляется при очень низкой скорости - 29 мегабит на секунду.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Госспецсвязь заявила о готовности сертифицировать систему е-декларирования
    17:16 31.08.2016
    214Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Глава Госспецвязи Леонид Евдоченко заявил, что недостатки, допущенные компанией-разработчиком относительно системы защиты информации, уже устранены.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Все теги