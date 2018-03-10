По словам министра энергетики Польши Кшиштофа Тхужевского, речь идет об очень малом объеме поставок, и Варшава при импорте угля не нарушала никаких запретов. Также он заявил, что не давал обещания Киеву заблокировать поставки.
Министр энергетики Польши заверил украинского коллегу, что будет проведена полная проверка по факту поставок угля с Донбасса в Польшу. Игорь Насалик подчеркнул, что основная задача – максимально заблокировать этот процесс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".