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    Константин Бушуев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Заместитель руководителя Национальной полиции Константин Бушуев
    Нацполиция анонсировала увеличение штата сотрудников
    19:41 05.01.2017
    487Взрыв в здании полиции в Ровно
    В конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию, сообщил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.
    Патрульные полицейские Славянска и Краматорска в Донецкой области приняли присягу
    Бушуев: каждый шестой сотрудник Нацполиции пришел в систему извне
    12:50 15.10.2016
    521Взрыв в здании полиции в Ровно
    Заместитель руководителя Национальной полиции Украины Константин Бушуев в эфире "ГС" прокомментировал результаты переаттестации и сообщил о том, как будут набирать новых сотрудников в правоохранительные органы.
    Заместитель руководителя Национальной полиции Константин Бушуев
    Больше 1 тыс сотрудников полиции оспаривают переаттестацию в судах - Бушуев
    23:12 13.10.2016
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    Заместитель главы Нацполиции Украины Константин Бушуев в эфире ГС заявил, что больше пяти тысяч сотрудников ведомства не прошли аттестацию и были рекомендованы к увольнению.
    На месте взрыва автомобиля, в котором находился Павел Шеремет
    С делом Шеремета нет никаких проблем - Бушуев
    02:02 27.09.2016
    268Годовщина убийства Павла Шеремета
    Как заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, информацию о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета следует подавать в СМИ по частям, чтобы не навредить следствию.
    Заместитель руководителя Национальной полиции Константин Бушуев
    Замруководителя Нацполиции: аттестация не решит всех проблем
    12:50 21.09.2016
    324Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Заместитель руководителя Национальной полиции Константин Бушуев сообщил о подходящей к завершению аттестации, о том, что будет дальше, а также прокомментировал самые резонансные дела, в которых оказались замешаны правоохранители.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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