В конце января начинается процесс отбора следователей, оперативных работников и участковых офицеров полиции. Также дополнительно будут открыты конкурсы для набора в патрульную полицию, сообщил замглавы Нацполиции Константин Бушуев.
Заместитель руководителя Национальной полиции Украины Константин Бушуев в эфире "ГС" прокомментировал результаты переаттестации и сообщил о том, как будут набирать новых сотрудников в правоохранительные органы.
Как заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев, информацию о ходе расследования дела об убийстве Павла Шеремета следует подавать в СМИ по частям, чтобы не навредить следствию.
Заместитель руководителя Национальной полиции Константин Бушуев сообщил о подходящей к завершению аттестации, о том, что будет дальше, а также прокомментировал самые резонансные дела, в которых оказались замешаны правоохранители.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".