Как считает бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, украинский кризис решить легче, чем распутать клубок проблем на Ближнем Востоке. По его словам, здесь важно оказывать давление на все вовлеченные стороны.
Бывший генсек ООН Кофи Аннан считает необходимым реформировать всемирную организацию, в частности Совет безопасности, ситуация в котором, в настоящее время отражает геополитическую структуру 90-х годов прошлого века.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".