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    Кофи Аннан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Бывший генсек ООН Кофи Аннан
    Экс-генсек ООН: минские соглашения не идеальные, но реализуемые
    12:04 30.04.2015
    60Год АТО: причины и следствия
    Как считает бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, украинский кризис решить легче, чем распутать клубок проблем на Ближнем Востоке. По его словам, здесь важно оказывать давление на все вовлеченные стороны.
    Кофи Аннан выступает за реформирование Совбеза ООН
    10:54 15.07.2013
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    Бывший генсек ООН Кофи Аннан считает необходимым реформировать всемирную организацию, в частности Совет безопасности, ситуация в котором, в настоящее время отражает геополитическую структуру 90-х годов прошлого века.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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