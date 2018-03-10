На курс доллара могут повлиять возобновление экспортно-импортной активности и результаты переговоров с внешними кредиторами, считает Юрий Полунеев. Если не произойдет экстраординарных событий – дальнейшей девальвации гривны не будет.
Нацбанк пообещал, что уже через две недели валютным заемщикам станет легче за счет изменений в Налоговом кодексе. Однако эксперты уверены, что речь идет в первую очередь об интересах банков, а не рядовых украинцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.