Новым постпредом стал экономист из Швеции Йоста Люнгман. Он приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля 2017 года. Жером Ваше возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.