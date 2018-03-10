Реформа образования, которую уже одобрил Кабмин, стартует в 2018-м году и полностью изменит цели и содержание обучения в школе, сообщила в эфире "ГС" советник Министра образования и науки Иванна Коберник.
Советник министра образования и науки Иванна Коберник заверила, что нововведения не приведут к снижению уровня знаний учеников, но дадут учителям больше возможностей для достижения положительного результата в работе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.