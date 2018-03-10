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    Иван Руснак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Украинский военный. Архивное фото
    Более 100 украинских военных учатся в странах НАТО - Минобороны
    11:42 24.04.2015
    68НАТО: надо или не надо?
    Как сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, в Министерство обороны почти каждый день приходят приглашения на обучение и стажировку украинских военных.
    Боец батальона Азов. Архивное фото
    Минобороны планирует в марте-апреле заключить контракты по вооружению
    13:41 26.03.2015
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    Первый заместитель Степана Полторака уточнил, что на данный момент существует задача на модернизацию, ремонт вооружения, закупку необходимого имущества, закупку нового вооружения и техники.
    Президент Украины Петр Порошенко (справа) и премьер-министр Украины Арсений Яценюк
    Порошенко дал Кабмину право определять порядок обращения с пленными
    15:55 23.02.2015
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    Правительство будет самостоятельно определять, кто будет собирать, охранять и содержать военнопленных и интернированных лиц, а также решать вопросы их охраны и питания.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин может определять порядок обращения с военнопленными
    13:33 03.02.2015
    175Ситуация в зоне АТО.
    Верховная Рада принял закон, которым Кабмин наделяется полномочиями определять порядок обращения с военнопленными и интернированными лицами в особый период.
    Отправка призывников. Архивное фото
    Против 7,4 тыс "уклонистов" от мобилизации уже заведены уголовные дела
    13:47 31.01.2015
    2605Мобилизация в Украине. Господа офицеры, в строй!
    По факту уклонения вынесены 160 приговоров. В основном это штрафы и условные наказания, сообщили в Минобороны Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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