Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, поставки угля не возобновлены, но существующих запасов у ДТЭК хватит на 25-28 рабочих дней. По информации компании, уголь из неподконтрольных территорий не получает вся Украина.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.