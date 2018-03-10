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    Ираклий Окруашвили

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили
    МВД Грузии установило личность стрелявшего в Окруашвили
    20:36 02.10.2016
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    По данным МВД Грузии, осуществляются мероприятия по задержанию мужчины, следствие ведется по статьям: "Умышленное нанесение вреда здоровью" и "Противоправное приобретение, ношение и хранение оружия".
    Ираклий Окруашвили
    Экс-министр обороны Грузии сообщил, что в него стреляли
    19:41 02.10.2016
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    Экс-министр сообщил, что в результате нападения были ранены два человека - его охранник Коба Кошадзе и один активист, обоих доставили в городской госпиталь.
    Ираклий Окруашвили
    Экс-министр обороны Грузии Окруашвили освобожден из зала суда
    15:46 11.01.2013
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    Тблисский городской суд принял решение об изменении экс-министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили меры пресечения с предварительного заключения на залог в размере 15 тысяч лари (около 9 тысяч долларов) по делу о служебной халатности; он был освобожден из зала суда.
    Ираклий Окруашвили
    В Грузии начинается суд по делу Ираклия Окруашвили
    08:22 03.12.2012
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    Бывший соратник Саакашвили после отставки с поста министра обороны в 2007 году объявил о создании оппозиционного движения и вскоре выступил с обвинениями в адрес высшего руководства страны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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