Тблисский городской суд принял решение об изменении экс-министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили меры пресечения с предварительного заключения на залог в размере 15 тысяч лари (около 9 тысяч долларов) по делу о служебной халатности; он был освобожден из зала суда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.