"Награда IKRA.TV" не разыгрывается на конкурсной основе, а является результатом прослушиваний и выражением симпатий коллектива "Мумий Тролль", содружества IKRA.TV и лично моих музыкальных предпочтений", - заявил Лагутенко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.