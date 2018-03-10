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    Илья Лагутенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко
    Концерты в декабре могут стать последними для группы "Мумий Тролль"
    13:32 14.11.2013
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    Лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко заявил, что его ансамбль может распасться после декабрьских концертов в Москве и Санкт-Петербурге.
    Лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко
    Илья Лагутенко отмечает 45-летие
    08:30 16.10.2013
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    Помимо музыкального творчества, Лагутенко пишет картины и книги. В 2010 году в издательстве "Жук" была опубликована его "Книга странствий. Мой Восток" о путешествиях вместе с "Мумий Троллем".
    Лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко
    Название нового альбома группы "Мумий Тролль" придумают поклонники
    08:16 13.02.2013
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    Группа "Мумий Тролль" при содействии федерального агентства по рыболовству участвует в кругосветном плавании парусника "Седов", и записывает во время путешествия новый альбом.
    Лидер группы Мумий Тролль Илья Лагутенко
    Группа "Мумий Тролль" учредила собственную премию за лучший альбом
    13:50 24.10.2012
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    "Награда IKRA.TV" не разыгрывается на конкурсной основе, а является результатом прослушиваний и выражением симпатий коллектива "Мумий Тролль", содружества IKRA.TV и лично моих музыкальных предпочтений", - заявил Лагутенко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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