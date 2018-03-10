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    Евгений Демин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Автозаправочная станция. Архивное фото
    В минэнерго Крыма сообщили, на сколько дней хватит топлива на электростанциях
    04:19 22.11.2015
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    Как сообщил в ночь на воскресенье заместитель главы минэнерго Крыма Евгений Демин, топливо для питающих отдельные объекты резервных источников предоставят автозаправки.
    Отключении электричества. Архивное фото
    В Крыму запускают мобильные электростанции и дизель-генераторы - минэнерго
    02:13 22.11.2015
    415Энергоблокада: Крым без электричества
    Важные инфраструктурные и социальные объекты Крыма были подключены к аварийным источникам. Собственная генерация позволила обеспечить частичное энергоснабжение в ряде районов Крыма, в частности в Симферополе.
    Линии электропередачи
    Поставки электричества из Украины в Крым полностью прекращены - минэнерго
    01:17 22.11.2015
    352Энергоблокада: Крым без электричества
    В МЧС РФ сообщили, что частично удалось восстановить подачу электроэнергии лишь в Симферополе. Несмотря на отключение электричества, в Симферополе продолжает работать мобильная связь.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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