Под Михайловской площадью планируют построить многоуровневый подземный паркинг. Руководитель организации "Город-сад" Евгения Кулеба отметила, что под соответствующим документом не хватает нескольких подписей, а к самому проекту слишком много вопросов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.