Певица, актриса, художественный руководитель Театра музыки и поэзии Елена Антоновна Камбурова родилась 11 июля 1940 года в городе Сталинске Новосибирской области (ныне - Новокузнецк Кемеровской области).
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.