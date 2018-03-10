По мнению вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко, законных оснований для досрочных выборов мэра Кривого Рога нет. Законным выходом из этой конфликтной ситуации могло бы быть достижение политической договоренности всех фракций парламента.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.