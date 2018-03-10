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    Елена Деревянко

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Выборы в Украине. Архивное фото
    Деревянко: полномочия мэра не прекращены, оснований для перевыборов в Кривом Роге нет
    08:20 24.12.2015
    413Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    По мнению вице-президента Украинской PR-Лиги Елены Деревянко, законных оснований для досрочных выборов мэра Кривого Рога нет. Законным выходом из этой конфликтной ситуации могло бы быть достижение политической договоренности всех фракций парламента.
    Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу и председатель Евросовета Херман Ван Ромпей
    Украина должна предложить международным донорам реальный план реформ – эксперт
    21:02 10.02.2015
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    Еврокомиссия ждет от Украины план реформ, которые могут привлечь в страну инвестиции из Евросоюза. Документ будет рассмотрен на конференции инвесторов.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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