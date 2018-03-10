Директор компании Profconsulting, член совета ассоциации HR Forum Екатерина Ковалевская объяснила, что рынок труда начал выходить из состояния стагнации, поэтому конкуренция пошла на спад, а число вакансий увеличилось.
В Госстате отчитались о снижении уровня безработицы в стране. По мнению экспертов, статистика не совсем соответствует действительности, так как ситуация с занятостью населения пока не особо улучшилась.
По мнению Екатерины Ковалевской, снижение уровня безработицы, прежде всего, связано с тем, что бизнес, который пребывал в замершем состоянии с начала кризиса, начал адаптироваться к ситуации и работать в существующих условиях.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.