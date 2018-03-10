Дибаба завоевала титул чемпионки мира на дистанции 1500 метров в Пекине в августе, а за месяц до этого обновила мировой рекорд на этой дистанции в Монако (3.50,07). Итон победил на чемпионате мира в Пекине в десятиборье с мировым рекордом.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.