Журналисты, освещающие события в Украине, постоянно находятся в опасности. По меньшей мере, шесть журналистов погибли в течение двух с половиной лет после начала "гибридной" войны, пишет The Daily Beast.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.