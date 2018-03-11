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Переговоры между Турцией и ЕС не ведутся и пора уже оставить в покое вопрос соответствия Турции копенгагенским политическим критериям, ведь всем понятно, что страна идет по совсем иному пути, считает турецкий эксперт и журналист Дженгиз Актар.