Несколько частных перевозчиков предупредили горсовет, что 5 октября до 10:00 число маршрутных автобусов на линиях будет ограничено. Перевозчики жалуются на "массовый отток платного пассажира" и переполненные льготниками автобусы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.