Сегодня стараются оболванить народ, отвлечь внимание людей на какой-то золотой унитаз или батон, а государство тем временем разворовывается на сотни миллиардов долларов, заявил комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.