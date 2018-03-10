Руководитель департамента информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци" Даниил Ваховский сообщил, что пока разрабатывается несколько версий похищения Валерия Людмирского, основная из которых связана с его профессиональной деятельностью.
Представитель "Укрзализныци" Даниил Ваховский сообщил в эфире радиостанции 106FM, что расследование похищения начальника департамента электроснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского контролируется на высшем уровне и ситуацией занимается специально созданный штаб.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".