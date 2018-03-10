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    Даниил Ваховский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Укрзализныця
    Похищение Людмирского: подробности и версии
    13:13 19.07.2016
    967Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Руководитель департамента информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци" Даниил Ваховский сообщил, что пока разрабатывается несколько версий похищения Валерия Людмирского, основная из которых связана с его профессиональной деятельностью.
    Здание Укрзализныци. Архивное фото
    "Укрзализныця": основная версия похищения Людмирского - профдеятельность
    12:35 19.07.2016
    758Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    Представитель "Укрзализныци" Даниил Ваховский сообщил в эфире радиостанции 106FM, что расследование похищения начальника департамента электроснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского контролируется на высшем уровне и ситуацией занимается специально созданный штаб.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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