Последние несколько лет певица признавалась в интервью, что хочет малыша, и серьезно занималась своим здоровьем, однако, по данным СМИ, врачи запретили ей рожать, поэтому ей пришлось прибегнуть к суррогатному материнству.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.