Журналисты опубликовали новые секретные документы о владельцах оффшоров. В расследование попали оффшоры президента Петра Порошенко, экс-вице-премьера от Радикальной партии Валерия Вощевского и известного регионала Антона Пригодского.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.