"Международные рейсы пока прекращены. Не готов сказать, по какой причине, видимо, есть предостережения международных авиационных организаций", - сказал заместитель министра РФ по делам Крыма Андрей Соколов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.